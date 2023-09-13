Суд прекратил уголовное дело против арендатора «Невской мануфактуры» после пожара

В Санкт-Петербурге завершилось рассмотрение уголовного дела по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ). Обвиняемым по нему проходил Игорь Пеховский, генеральный директор ООО «РИФ», которая арендовала в помещения в сгоревшем комплексе «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50. Дело рассматривал мировой судья судебного участка №140.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как сообщили 13 сентября в объединенной пресс-службе городских судов, господин Пеховский арендовал в «Невской мануфактуре» 15 нежилых помещений, в которых организовал производство надувных лодок из поливинилхлорида с использованием горючих эпоксидных смол и легковоспламеняющихся жидкостей. При этом, как установил суд, бизнесмен знал, что помещения не отвечают требованиям пожарной безопасности.

В результате в апреле 2021 года в одном из помещений произошел пожар, который постепенно охватил все здание «Невской мануфактуры», уничтожив имущество на общую сумму более 859 млн рублей.

Адвокат обвиняемого просил прекратить уголовного дела в отношении его подзащитного в связи с истечением срока давности. Государственный обвинитель возражать не стал. Представители потерпевших также возражений не высказали.

В ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего генерального директора АО «Невская Мануфактура» был заявлен гражданский иск на 1,5 млрд руб., а представителем потерпевшего гендиректора ООО «ПротонСПб» — на 585,8 млн руб. В рамках этого дела их требования оставили без рассмотрения, но они могут быть предъявлены и рассмотрены отдельно в порядке гражданского судопроизводства.

В итоге мировой судья уголовное дело прекратил в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Напомним, что пожар в историческом здании «Невской мануфактуры», использовавшейся в качестве БЦ, произошел 12 апреля 2021 года. Почти сразу ему присвоили пятый, самый высокий ранг сложности. В результате возгорания здание было почти полностью уничтожено. В ходе его тушения погиб один из пожарных — командир отделения 64-й части Илья Белецкий, еще двое его коллег получили ожоги в 40–60% тела.

«Ъ-СПб» писал, что обвиняемыми по делу о пожаре также проходят гендиректор «Невской мануфактуры» Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

О пожаре и поиске виновных в нем читайте в материале «Пожар в "Невской мануфактуре" возложили на двоих».

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