В Самарской области полиция устроила погоню за угонщиком авто

Полиция возбудила уголовное дело об угоне авто (ч. 1 ст. 166 УК РФ) в отношении жителя Самарской области. Это произошло после того, как подозреваемого задержали во время погони. Об этом сообщает МВДМедиа.

Силовики установили, что подозреваемый 1999 года рождения вместе со знакомым, жителем Самарской области 1994 года рождения, решил похитить металл с территории предприятия в селе Васильевка Ставропольского района. Однако их увидел охранник, после чего один из молодых людей сел в машину знакомого и покинул место преступления.

Охранник предприятия задержал второго подозреваемого и удерживал до приезда полиции. На допросе мужчина во всем признался и заявил об угоне своей машины.

Затем все патрульные наряды полиции получили ориентировку, и вскоре сотрудники ДПС заметили авто на улице Жигулевска в нескольких километрах от Васильевки.

Полиция начала преследование подозреваемого, а он пытался скрыться. В итоге на трассе М-5 «Урал» он не справился с управлением и врезался в ограждение, и его задержали.

Установлено, что предполагаемый угонщик имеет судимость за пьяную езду и кражу. Полиция выявила у него признаки опьянения. Но мужчина отказался от медосвидетельствования.

Кроме возбуждения в отношении него уголовного дела об угоне решается вопрос о привлечении подозреваемого к ответственности за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Также полиция собрала материалы по факту покушения на кражу.

Ранее силовики задержали в Самарской области подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Этому предшествовала погоня со стрельбой.

Георгий Портнов