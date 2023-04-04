В Самарской области подозреваемые в незаконном обороте наркотиков задержаны после погони со стрельбой

Полицейские задержали в Самарской области двух граждан ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Этому предшествовали погоня со стрельбой, сообщает МВД РФ.

Силовики остановили иномарку с подозреваемыми на стационарном посту в районе села Зеленовка. Во время общения с полицией водитель и пассажир заметно нервничали, поэтому сотрудники решили досмотреть машину.

Однако подозреваемые проигнорировали требование инспекторов покинуть салон и уехали. Полицейские отправились в погоню за ними. После этого водитель иномарки игнорировал требование полиции остановиться и создавал угрозу для других участников движения.

Тогда силовики открыли стрельбу, и пассажир иномарки выпрыгнул из салона машины на ходу, а водитель, проехав часть пути, не справился с управлением, съехал в кювет, затем вылез из машины и пытался сбежать в лес. В итоге обоих подозреваемых задержали.

Кинолог с помощью служебной собаки обнаружил на дороге и обочине пять полимерных пакетов с веществом белого цвета. Еще один пакет нашли под запасным колесом машины. Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном массой более шести кг.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Его фигуранты арестованы. Кроме того, в отношении водителя машины составлены административные протоколы по ст. 12.25 КоАП РФ и 12.26 КоАП РФ.

Годом ранее полицейские также устроили погоню со стрельбой за подозреваемым в Самарской области. Однако тогда объектом преследования стал пьяный автомобилист.

Георгий Портнов