Власти Липецка назвали предварительную стоимость стоянки на платных парковках

Мэрия Липецка внесла в городской Совет депутатов проект порядка работы платных парковок, согласно которому стоянка меньше 15 минут будет бесплатной, в течение часа — 34 руб. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Проектом предусмотрено «резидентское разрешение» для жителей домов «красных линий», которые попадают в зону паркинга. Благодаря ему они смогут получить годовой «абонемент» стоимостью 1 508 руб.

Согласно документу, стоянка у соцобъектов в течение часа будет бесплатной. Инвалиды, члены многодетных семей, ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации, а также владельцы электромобилей и экстренные службы смогут оставлять свой транспорт бесплатно в любом месте.

Оплату планируют взимать с водителей через мобильные приложения банков, терминалы и банкоматы, личный кабинет на специальном портале, через SMS. Штраф за игнорирование требований может составить 500 руб.

«Доход от парковок будет направлен на развитие общественного транспорта, обслуживание стоянок, благоустройство общественных пространств и ремонт дорог»,— рассказали в мэрии.

Ожидается, что платные парковки появятся на площадях Соборной и Плеханова, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Желябова, Ленина, Пролетарской, Угловой и Плеханова. Предполагаемый график работы пространств: с 8:00 до 20:00 в будние дни.

«Однако решение о дате запуска нового сервиса еще не принято», — заключили в гордаминистрации

В мае горсовет Липецка одобрил выделение из бюджета 12 млн руб. для устройства платных парковок. Как пояснял тогда председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев, планируется организовать 830 парковочных мест на девяти улицах.

В июле липецкое ООО «Разметка-48» получило контракт на 7 млн руб. на обустройство инфраструктуры для платных парковок в облцентре. Работы должны были завершиться 31 августа.

Алина Морозова

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