Глава СПЧ Фадеев обратится в СКР и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ журналистам

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что обратится в СКР и ФСБ в связи с угрозами российским журналистам со стороны представителя сил теробороны ВСУ для англоязычной аудитории, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сара Эштон Чирилло заявила, что что на следующей неделе «мир увидит, как кремлевские пропагандисты расплатятся за преступления». При этом она не указала, о ком конкретно из российских журналистов она говорит.

«Эштон-Чирилло анонсирует скорую расправу над "кремлевскими пропагандистами", которая состоится на следующей неделе. Следственный комитет России без труда увидит здесь признаки преступления, предусмотренного ст. 119 Уголовного кодекса РФ. А, учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, тут есть и признаки приготовления к теракту (ст. 205 Уголовного кодекса РФ), поэтому органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание»,— сообщается в официальном Telegram-канале СПЧ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что информация об угрозах спикера сил теробороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес журналистов будет направлена в международные организации. «Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО»,— пояснила госпожа Захарова.

Александр Кислов