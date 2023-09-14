Детские лагеря в Нижегородской области оштрафованы на 1 млн рублей

Роспотребнадзор за летний сезон 2023 года выписал почти 180 протоколов о нарушении санитарных норм в детских лагерях. По итогам летней кампании общая сумма штрафов для лагерей составила более 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВДЦ «Орленок» Фото: ВДЦ «Орленок»

По данным Роспотребнадзора, чаще всего нарушения касались неудовлетворительного содержания помещений, территории. Также зафиксированы нарушения правил мытья посуды и приготовления дезинфицирующих растворов.

При этом в начале лета все лагеря получили заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Персонал прошел медицинские осмотры.

Всего летом 2023 года под контролем Роспотребнадзора в Нижегородской области работали 1090 летних организаций отдыха детей и их оздоровления. Среди них 72 оздоровительные организации с круглосуточным пребыванием, 848 лагерей с дневным пребыванием,153 лагеря труда и отдыха, 17 палаточных лагерей. В них отдохнули более 104 тыс. детей.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне 2023 года по результатам проверки была выявлена стафилококковая инфекция в детском лагере «Лазурный». А в лагере «Золотой колос», где дети также пожаловались на недомогание, обнаружили стрептококковую инфекцию. Одного из воспитанников в тяжелом состоянии отправили в больницу, где он умер.

Андрей Репин