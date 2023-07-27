Два нижегородских лагеря оштрафованы после отравления и смерти детей

Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские летние детские лагеря «Золотой колос» и «Лазурный» за нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Размеры штрафов в Роспотребнадзоре не сообщили.

По данным ведомства, в «Золотом колосе» была обнаружена стрептококковая инфекция. Изоляции детей с признаками инфекционных заболеваний проходила с нарушениями. В лагере выявлены недостатки при обеспечении чистоты и обеззараживания воздуха в помещениях для детей и другие нарушения санитарного режима.

В «Лазурном» была обнаружена стафилококковая инфекция. Сотрудники пищеблока нарушали правила личной гигиены, некачественно проводили дезинфекцию посуды и уборку помещений, плохо обрабатывали фрукты.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне сразу несколько детей из «Лазурного» пожаловались на плохое самочувствие. Смена в лагере была досрочно закрыта. В «Золотом колосе» дети также пожаловались на плохое самочувствие. Одному из них стало плохо, его удалось привезти в больницу. Помочь мальчику врачи не смогли, он умер.

Андрей Репин