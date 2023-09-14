Хоккеист Гашек: НХЛ должна платить Украине $2–4 млрд из-за играющих в лиге россиян

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Доминик Гашек считает, что российские игроки, играющие в НХЛ, рекламируют Россию. За такую рекламу, по словам игрока, НХЛ должна выплачивать Украине ежегодно по $2–4 млрд.

«Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России. Ну а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по $2–4 млрд Украине»,— заявил Доминик Гашек в эфире «Матч ТВ».

Это заявление последовало после высказывания российского хоккеиста Александра Овечкина, который, отвечая на вопрос о том, почему против российских игроков в НХЛ не принимают санкции, заявил, что лига выбирает игроков по навыкам и способностям, а не по национальности. В прошлом чемпионате НХЛ играли 50 полевых игроков и 12 голкиперов из России.

Анастасия Ларина