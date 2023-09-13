Александр Овечкин ответил на антироссийские высказывания Доминика Гашека

Хоккеист Александр Овечкин заявил, что его не интересует критика Доминика Гашека из-за отношения Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к российским спортсменам. В интервью «Известиям», Александр Овечкин отметил, что лига выбирает игроков по навыкам, а не по национальности.

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Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» сказал, что знает Доминика Гашека как хорошего вратаря и «даже когда-то забивал ему». Однако заявления экс-голкипера сборной Чехии Доминика Гашека господина Овечкина не волнуют, так как «клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности».

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии и двукратный обладатель Кубка Стенли Доминик Гашек ни раз высказывался против российских хоккеистов в НХЛ. В январе 2023 года он призвал НХЛ вмешаться и потребовать от господина Овечкина удалить фотографию с Владимиром Путиным из своих социальных сетей.

В феврале экс-голкипер Доминик Гашек потребовал от НХЛ расторгнуть контракты с российскими спортсменами. Гашек говорил, что, не вмешиваясь в политику, руководство лиги «поддерживает Россию» и в дальнейшем они «за это поплатятся».

Александра Горошилова