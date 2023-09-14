Вторую очередь «Дацюк арены» в Екатеринбурге построят за 350 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 350 млн руб. на строительство второй очереди «Дацюк арены». Об этом сообщил близкий к администрации свердловского губернатора Telegram-канал «Не для протокола».

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Вторую очередь арены планируют возвести на ул. Куйбышева, 32а. В феврале проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Арена будет расположена на месте существующих трибун «Юности», напротив первой очереди «Дацюк Арены», с которой будет соединена переходом. Общая площадь второй очереди составит почти 8,5 тыс. кв. м, ледовое поел займет — 1,6 тыс. кв. м, жилой фонд — 1,6, тыс. кв. м.

На втором этаже здания разместят поле с трансформируемым хоккейным льдом. Также предполагается, что новая очередь будет включать общежитие, рассчитанное на 120 человек. Пропускная способность второй очереди спортивного комплекса «Дацюк Арена» составит 848 человек в сутки. Проект разработала компания Forum Group.

Напомним, в первый камень в строительство новой очереди рядом со стадионом «Юность» заложили в сентябре прошло года.

Полина Хабарова

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