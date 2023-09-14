Белгородский минздрав отказался от массовой вакцинации населения от коронавируса

Массовой вакцинации от коронавируса в этом году в Белгородской области не будет, сообщил региональный оперштаб по ковиду. Пройти иммунизацию рекомендуют только белгородцам с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 60 лет.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В оперштабе объяснили такое решение тем, что сейчас на Белгородщине наиболее распространен штамм «Омикрон», инфицированные которым, в основном, проходят лечение амбулаторно.
«Предыдущий штамм “Дельта” требовал совсем иного подхода к вакцинации. Тогда рекомендовали прививаться всем, потому что вирус был гораздо опаснее. А сейчас вирус — амбулаторный, и он таким является на протяжении почти двух лет»,— сказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников
Господин Иконников добавил, что «если ситуации изменится, могут быть предложены другие рекомендации».
За прошлую неделю в Белгородской области было выявлено десять случаев коронавируса. В целом по Черноземью заболеваемость выросла на 15%.
Подробнее о ситуации с ковидом в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».