Белгородский минздрав отказался от массовой вакцинации населения от коронавируса

Массовой вакцинации от коронавируса в этом году в Белгородской области не будет, сообщил региональный оперштаб по ковиду. Пройти иммунизацию рекомендуют только белгородцам с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 60 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В оперштабе объяснили такое решение тем, что сейчас на Белгородщине наиболее распространен штамм «Омикрон», инфицированные которым, в основном, проходят лечение амбулаторно.

«Предыдущий штамм “Дельта” требовал совсем иного подхода к вакцинации. Тогда рекомендовали прививаться всем, потому что вирус был гораздо опаснее. А сейчас вирус — амбулаторный, и он таким является на протяжении почти двух лет»,— сказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников

Господин Иконников добавил, что «если ситуации изменится, могут быть предложены другие рекомендации».

За прошлую неделю в Белгородской области было выявлено десять случаев коронавируса. В целом по Черноземью заболеваемость выросла на 15%.

Подробнее о ситуации с ковидом в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте