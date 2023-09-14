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Коммерсантъ FM
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Возле Крымского моста образовалась пробка в тысячу автомобилей

Пробка почти в тысячу автомобилей образовалась на подъездах к Крымскому мосту, время ожидания составляет около трех часов, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на автоподходах к мосту.

По данным канала, на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоит 720 машин. Время ожидания — около трех часов. Ночью движение по Крымскому мосту приостанавливали на четыре часа.

Движение по восстановленной части Крымского моста планируют запустить завтра, 15 сентября.

Егор Александров, Симферополь

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