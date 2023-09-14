Депутат Федоров предложил запретить выезд из России иноагентам с задолженностью

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил запретить выезд за рубеж для иностранных агентов, если у них есть задолженность по исполнительным документам в любом размере. Текст письма депутата генеральному прокурору Игорю Краснову приводит RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Федоров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Евгений Федоров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сейчас судебный пристав имеет право по заявлению взыскателя или своей инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из России при долге более 10 тыс. либо 30 тыс. руб., в зависимости от характера задолженности.

Депутат Федоров считает, что признанные иностранными агентами россияне в последние годы активно переезжают на постоянное место жительства за рубеж, а истребование долга с них становится для судебных приставов проблемой.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части наделения судебного пристава-исполнителя правом выносить постановление о временном ограничении на выезд из страны для иностранных агентов, имеющих любой размер задолженности по исполнительному документу»,— говорится в письме депутата Игорю Краснову.

Только за последние два года Роскомнадзор оштрафовал лиц, признанных иностранными агентами, на сумму свыше 233 млн руб. из-за отсутствия требуемой маркировки. В конце августа стало известно, что Минюст разработал подзаконный акт, который позволит внепланово проверять не только тех, кто признан иностранным агентом, но и связанных с ними лиц.

Анастасия Ларина