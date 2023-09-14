В Самарской области за неделю снова подорожали бананы и огурцы

Цены на ряд товаров и услуг изменились за неделю в Самарской области. В частности, в регионе за это время подорожали бананы (на 7,2%; 112,8 руб. за один кг), свежие помидоры (на 4,1%; 88,1 руб. за один кг) и огурцы (на 3,9%; 92,1 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Также в регионе за минувшие семь дней подорожали женские эластичные колготки (на 5,2%; 245 руб. за шт.) и кроссовые туфли для взрослых (на 1,1%; около 3,3 тыс. руб. за пару). Одновременно с этим в Самарской области за отчетный период снизились цены на столовую свеклу (на 15,7%; 22,9 руб. за один кг) и морковь (на 8,7%; 34 руб. за один кг). Кроме того, в регионе подешевел репчатый лук (на 3,6%; 28,6 руб. за один кг).

Ранее в Самарской области уже регистрировался рост цен на бананы и огурцы. Сообщалось также о том, что годовая инфляция в Самарской области увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Показатель региона в очередной раз оказался выше аналогичных значений в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Инфляцию задели санкции».

Георгий Портнов