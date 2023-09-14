В Армавире задержали пьяную невесту за рулем Ford Fiesta

В Армавире полицейские задержали невесту, которая управляла Ford Fiesta в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

47-летнюю женщину задержали в обеденное время 13 сентября на перекрестке улиц Советской Армии и Карла Маркса. Ее заметили местные жители, которые вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Женщина прошла медосвидетельствование, результаты которого подтвердили наличие в организме алкоголя.

В отношении невесты составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ее транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

Татьяна Ручкина

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