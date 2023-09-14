В Казани выставили на продажу ресторан греческой кухни за 30 млн рублей

В центре Казани был выставлен на продажу ресторан греческой кухни «Мама Фета» по цене 30 млн руб. Объявление опубликовано на портале Avito.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сам ресторан находится на улице Профсоюзная, он работает с 2020 года. Площадь помещения составляет 210 кв. м. Ресторан состоит из двух залов. У объекта есть алкогольная лицензия, подъездные пути и крупный паркинг.

Кроме того, вместе с рестораном покупатель получил 34 сотрудников, включая барменов, официантов и поваров. Средний чек составляет здесь 1,8 тыс. руб. «Средняя выручка 4 322 449 рублей по статистике первого полугодия 2023 года. В высокий сезон выручка достигает более 8 500 000 рублей. И средняя по году значительно выше», — говорится в объявлениию

"Ъ-Казань"