Фермерская ярмарка ограничит движение в центре Петербурга с 14 сентября

Фермерская ярмарка изменит движение транспорта в центре Санкт-Петербурга. Ограничения будут действовать до начала октября, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

С 14 до 19 сентября движение транспорта перекроют на Замковой улице и участке Кленовой улицы от Инженерной улицы до Замковой.

Также с 14 сентября по 5 октября автомобилисты не смогут проехать по Манежной площади, Итальянской улице (от Малой Садовой улицы до Манежной площади), Кленовой улице (вдоль дома 4 по Манежной площади).

Кроме того, на этот период сузят проезжую часть на участке Караванной улицы от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной.

Помимо этого, будет введен запрет на остановку транспорта. С 14 сентября оставлять машины запретят на Манежной площади, Замковой улице, Итальянской улице (от дома №25 до Малой Садовой улицы; от Малой Садовой улицы до Караванной улицы), а также на Кленовой улице.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новые дорожные ограничения введут в Пушкинском и Выборгском районах Петербурга.

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