Новые дорожные ограничения введут в двух районах Петербурга

В двух районах Санкт-Петербурга в ближайшие дни вводятся новые ограничения движения транспорта. Они затронут Выборгский и Пушкинский районы города, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

В частности, в Выборгском районе в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей с 12 сентября по 4 октября движение будет ограничено на перекрестке улицы Академика Лебедева и Боткинской улицы. Кроме этого, по тем же причинам и в те же сроки водителям придется потесниться при движении по улице Академика Лебедева — на участке от улицы Комсомола до Литейного моста.

В свою очередь, с 13 по 19 сентября на севере Петербурга ограничивается движение транспорта по проспекту Культуры — от проспекта Луначарского до Бугровского путепровода, включая боковые проезды.

В Пушкинском районе с 13 по 18 сентября ограничения будут действовать на Софийской улице в поселке Шушары — на развязке с КАД. А с 13 по 23 сентября движение по Софийской улице ограничат на участке от Усть-Ижорского шоссе до Колпинского шоссе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала этой недели дорожные ограничения ввели в восьми районах Петербурга.

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