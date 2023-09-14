Компания «Лимерт» обустроит Аллеи героев СВО на двух кладбищах в Ростове

Созданием двух Аллей героев для участников СВО на Северном и Ростовском кладбище займется донская компания «Лимерт». Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Согласно документации, стоимость контактов по двум объектам составила 5,4 млн руб. Провести работы подрядчик должен до конца ноября текущего года. Все погребения должны быть выполнены в едином стиле.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставной капитал ООО «Лимерт» разделен между компанией «Лернако» Арташеса Арутюнянца, Игорем Лубенцом и Вадимом Рыбаковым. В 2022 году выручка компании «Лимерт» составила 394,8 млн руб., а чистая прибыль — 1,3 млн руб.

Ранее сообщалось, что в июне текущего года городская дума Ростова решила выделить отдельные участки для захоронения российских солдат, участвоваших в СВО. Нормы по захоронениям були приняты по согласованию с родственниками погибших и военкоматами.

Анастасия Назарова