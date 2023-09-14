Шесть человек пострадали в ДТП на Пискаревском проспекте

ДТП с участием такси произошло утром 14 сентября на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Есть пострадавшие.

Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «Вконтакте», легковой автомобиль вылетел на встречную полосу через ограждение и «собрал» еще три машины. По их словам, на месте работают медики и четыре наряда ДПС.

По информации 78.ru, в аварии пострадали четыре пассажира такси, водитель и водитель встречного авто. Один человек потерял сознание, ему потребовалась реанимационная помощь, остальные в состоянии легкой степени тяжести. Всех шестерых госпитализировали.

На месте ДТП сформировалась километровая пробка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП на границе с Карелией.

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