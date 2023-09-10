Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП на границе с Карелией

В ночь на 10 сентября полиция задержала предполагаемого виновника смертельного ДТП на трассе «Сортавала» у границы с Карелией. В настоящий момент он помещен в ИВС. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленобласти Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

По данным издания, это 31-летний житель Петербурга, который работает водителем в частной компании. В текущем году у него уже 14 штрафов за нарушения ПДД: за превышение скорости, нестандартный госномер, неправомерное нанесение на машину специальной цветовой разметки, нарушение правил стоянки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что утром в субботу, 9 сентября, грузовик Scania столкнулся сразу с тремя автомобилями на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Авария произошла перед пунктом таможенного пропуска на границе с Карелией. В результате ДТП погибли два человека.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. 5 чт. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Его расследованием занимаются сотрудники отдела МВД по Приозерскому району Ленинградской области.

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