В Екатеринбурге на месте KFC открылся первый ресторан Rostic's

В Екатеринбурге в ТЦ «Карнавал» на месте KFC открылся первый ресторан сети Rostic's. Об этом сообщает Е1.ru. Меню и интерьер заведения после ребрендинга остался схожим. Больших очередей в день открытия в заведении не было.

Напомним, американский бренд Yum! Brands в апреле сообщил о завершении сделки по продаже российского бизнеса KFC ижевской компании «Смарт сервис». Продажа компании «Смарт сервис» включала в себя все российские рестораны KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic`s. Сумма сделки составила €100 млн.

Сейчас планируется закрыть все рестораны KFC на Урале, чтобы отрыть на их месте российский Rostic’s.

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