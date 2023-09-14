Петербургские музеи станут бесплатными на время Культурного форума

Музеи Санкт-Петербурга сделают бесплатным вход в дни Культурного форума, который пройдет в городе с 16 по 18 ноября. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

«Всех приглашаем в наши музеи. Разумеется, бесплатно»,— сказал чиновник.

В 2020 и 2021 году форум не проводился из-за пандемии COVID-19. В 2022 году было запланировано провести его в ноябре, но Министерство культуры отменило мероприятие, посчитав его проведение неуместным в текущей геополитической ситуации.

В 2023 году на подготовку и проведение форума потратят 100 млн рублей. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов. Субсидии на организацию форума будут выделяться на паритетной основе министерством культуры России и правительством Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимир Кехман возглавит петербургский культурный форум.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте