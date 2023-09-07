Владимир Кехман возглавит петербургский культурный форум

Художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТа имени Горького Владимира Кехмана назначили директором АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума», сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Директором АНО в предыдущие годы, когда проводился форум, был Егор Москвин. Господин Кехман не впервые назначен руководителем форума — в 2012 году он уже его возглавлял.

Ранее стало известно, что на подготовку и проведение международного культурного форума потратят 100 млн руб., постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов. Субсидии на организацию форума будут выделяться на паритетной основе министерством культуры России и правительством Петербурга.

Международный культурный форум не проводился в Петербурге с 2019 года. В 2020 и 2021 годах причиной отмены стала пандемия короновируса. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Санкт-Петербургский международный культурный форум, пройдет в ноябре 2023 года.

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