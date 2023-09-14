В Красноярске начался суд над Олегом Митволем

Началось рассмотрение уголовного дела бывшего замглавы Росприроднадзора, учредителя АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, который обвиняется в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена. Об этом сообщили в Железнодорожном райсуде Красноярска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Бывшего чиновника задержали в июне 2022 года. С 10 июня 2022 года до 5 июля 2023 года он находился в СИЗО Красноярска, после чего его перевели под домашний арест.

В основу уголовного дела лег госконтракт стоимостью 954 млн руб., который в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило с компанией Олега Митволя на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метрополитена. Следствие считает, что заказчику были представлены фиктивные результаты инженерных изысканий и проектная документация, а деньги похищены.

В самом начале расследования Олег Митволь заключил соглашение о сотрудничестве. В конце августа 2023 года его дело поступило в суд.

Следственными органами были заведены еще несколько дел, связанных с проектированием красноярской подземки. В них фигурируют бывшие председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, министр транспорта региона Константин Димитров и руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров. Им вменяют в вину превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что чиновникам было известно о наличии недостатков при проектировании метро. Тем не менее в декабре 2019 года глава кабмина региона Юрий Лапшин, якобы заинтересованный в освоении бюджетных средств, поручил министру Константину Димитрову обеспечить подписание актов выполненных подрядчиком работ, а директор подведомственного ему транспортного управления Константин Мандров завизировал бумаги. На прошлой неделе экс-министр Константин Димитров был осужден на три года два месяца колонии общего режима. Дела в отношении Юрия Лапшина и Константина Мандрова не рассмотрены.

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Илья Николаев