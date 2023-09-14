Всего 15% уральцев хотят получать зарплату только в цифровых рублях

Всего 15% опрошенных жителей Уральского федерального округа (УрФО) хотели бы получать полную сумму зарплаты в цифровых рублях. При это год назад использовать цифровой рубль хотел 21% опрошенных, следует из исследования hh.ru. Еще 13% уральцев не против получать так часть зарплаты, но не более 50%.

При этом 51% работников однозначно не готовы переходить на расчеты в цифровых рублях. Год назад их было значительно меньше (37%). Это может говорить о том, что уральцы стали более скептично относиться к идее цифровой валюты.

Доля противников цифрового рубля наиболее высока среди представителей профессиональных сфер «Административный персонал» (64%) и «Финансы, бухгалтерия» (60%). Сторонников полного перевода зарплаты в новую форму рубля чаще всего можно встретить среди маркетологов (26%).

В 58% случаев люди против цифровой валюты, поскольку не понимают, как и где ей рассчитываться. 41% заявил о недоверии к новым технологиям, а в 34% случаях уральцы опасаются мошенников.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты наряду с наличным и безналичным рублем. Каждая единица цифрового рубля, как и банкнота, имеет уникальный цифровой код. Платформа цифрового рубля находится в ведении Центрального банка России. На ней будут располагаться онлайн-кошельки физических и юридических лиц, а также проводиться транзакции. Клиент сможет пополнять онлайн-кошелек с банковского счета или карты. После запуска системы цифрового рубля в полном объеме, который планируется к 2025 году, доступ к кошельку можно будет получить в любом банке. Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% размера платежа.

Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге впервые прошел платеж цифровым рублем — с его помощью гражданин оплатил услуги салона красоты. В тестовом режиме банковские операции с цифровым рублем в России начались с 15 августа. Однако широкого применения виртуальной валюты пока не произошло.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте