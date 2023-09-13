Жителей Крымска предупредили о 100% отключении водоснабжения 14 сентября

Жителей Крымска предупредили о масштабном отключении водоснабжения 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Будет прекращена подача воды абонентам на 100% ориентировочно на 18 часов. Во всем городе не будет воды»,— говорится в сообщении.

Отключение связано с аварийной ситуацией на магистральном водоводе от НС-2 до НС-3.

Ориентировочно, восстановление водоснабжения в штатном режиме будет завершено через шесть часов после окончания работ по устранению повреждения. О причинах аварии не сообщается.

Анастасия Донскова

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