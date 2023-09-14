Байден счел возможный импичмент желанием республиканцев остановить правительство

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы запускают процедуру импичмента в его отношении, чтобы остановить работу правительства. Запустить формальное расследование в рамках процедуры импичмента спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти распорядился 12 сентября.

«Вот, что я вам скажу: я не знаю точно, почему, но они просто знали, что хотят объявить мне импичмент. Теперь, насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, так как хотят приостановки деятельности правительства ... Мне же надо заниматься вопросами, которые касаются американских граждан»,— сказал господин Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию (цитата по Reuters).

Объявляя о начале расследования деятельности президента США, которое теоретически может привести к импичменту, Кевин Маккарти заявил, что законодатели собрали достаточно информации о том, что Джо Байден лгал американцам, когда говорил, что не знает о бизнесе членов семьи. По словам господина Маккарти, Конгрессу известно о «банковских документах, которые показывают, что почти $20 млн были переведены членам семьи Байденов и их партнерам через различные фиктивные компании».

Подробнее — в материале «Ъ» «Импичментом на импичмент».