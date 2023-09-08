Мировые цены на продовольствие стали снижаться после повышения в июле

Мировые цены на продовольствие в августе снизились после небольшого роста в июле, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН. Индекс продовольственных цен FFPI за прошедший месяц упал до 121,4 пункта. Относительно июля показатель сократился на 2,1%.

«В августе 2023 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 121,4 пункта, что 2,1% ниже показателя июля и на целых 24% ниже максимальных показателей, достигнутых в марте 2022 года. Наблюдавшийся в предыдущем месяце рост индекса был нивелирован. Зафиксированное снижение обусловлено падением значения индексов цен на молочную продукцию, растительные масла, мясо и зерновые на фоне умеренного роста индекса цен на сахар»,— говорится в отчетности ФАО.

Согласно данным мониторинга ФАО, за август международные цены на пшеницу снизились на 3,8% на фоне увеличения сезонного предложения со стороны нескольких ведущих экспортеров. Международные цены на фуражное зерно по итогам прошедшего месяца упали на 3,4% на фоне обильных мировых поставок кукурузы из-за рекордного урожая в Бразилии и скорого начала сбора урожая в США.

Индекс цен на растительное масло ФАО снизился на 3,1% в августе, частично компенсировав резкий рост на 12,1% в июле. Как уточняется в отчете, мировые цены на подсолнечное масло за месяц снизились почти на 8%. В ФАО снижение объяснили ослаблением мирового импортного спроса и хорошим предложением со стороны крупных экспортеров.

При этом индекс цен на рис вырос на 9,8% с июля и достиг 15-летнего номинального максимума на фоне общего снижения индекса и стоимости основных продовольственных продуктов. Эксперты объяснили рост цен сбоями в торговле, зафиксированными после введения Индией в прошлом месяце запрета на экспорт белого риса.

Относительно июля поднялся и индекс цен на сахар — +1,3%. В ФАО объяснили такой результат растущей обеспокоенностью по поводу воздействия климатического феномена Эль-Ниньо на посевы сахарного тростника, а также малым количеством осадков и постоянной сухой погоды в Таиланде. Сдерживающими рост котировок сахара аспектами стали хороший текущий урожай в Бразилии, а также снижение цен на этанол и ослабление бразильского реала.

В июле индекс продовольственных цен поднялся до 123,9 пункта (на 1,3% к июню), но при этом снизился на 11,8% к июлю 2022 года. Резкое вырос индекс цен на растительные масла — до 129,8 пункта (+12,1% к июню). Это был первый прирост после семи месяцев снижения.

Подробнее об итогах июля — в публикации «Ъ» «Еда снова дорожает».

Милена Костерева