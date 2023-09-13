США пока не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в настоящее время нет возможности завершить конфликт на Украине на устраивающих Вашингтон условиях. Среди них — вывод российских войск и территориальная целостность Украины.

Отвечая на вопрос «РИА Новости» о потенциальной возможности урегулирования украинского конфликта и прекращения боевых действий, Джон Кирби сказал: «Очевидно, что этого не случится прямо сейчас».

Среди условий для прекращения боевых действий на Украине, которые устроят США, господин Кирби назвал вывод российских войск с территории Украины. Также он отметил необходимость «уважения суверенитета Украины» и «успехи украинской стороны в возвращении территорий».

Официально переговоры между Россией и Украиной были прекращены в мае 2022 года. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и подключится к ним, если Москва проявит инициативу. Комментируя его слова, Владимир Путин предложил США убедить Украину отменить декрет Владимира Зеленского о невозможности переговоров с действующим президентом России.