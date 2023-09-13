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Коммерсантъ FM
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В Египте женщине ампутировали руку после нападения акулы

Гражданка Египта пострадала в результате нападения акулы на побережье курортного города Дахаб на Синайском полуострове. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Египта.

В министерстве заявили, что женщине оказали необходимую помощь, а пляж в Дахабе временно закрыли. Для выяснения причин произошедшего и обследования прибрежной зоны власти поручили сформировать специальную комиссию.

Издание El Manshar сообщает, что пострадавшей пришлось ампутировать руку. Сейчас женщина находится в больнице, ее состояние стабилизировалось.

Предположительно, женщина купалась около отельного пляжа, когда акула напала на нее. Очевидцы вытащили ее из воды в бессознательном состоянии и вызвали врачей.

В июне при нападения тигровой акулы погиб турист из России. Тогда местные власти закрыли все пляжи в городе и призвали не заходить в воду.

Защитные сетки от акул установлены только в 7% отелей на курортах Египта. После нападения на туриста в июне власти страны закупили спутниковые датчики, чтобы устанавливать их на спины хищникам. Предполагалось, что так удастся отслеживать акул и вовремя принимать меры.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Акул берут под спутниковый контроль».

Петр Бузлаев

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