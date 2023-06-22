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Коммерсантъ FM
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Акул берут под спутниковый контроль

Достаточно ли защищены курорты Египта от морских хищников

Только 7% популярных отелей на курортах Египта имеют защиту от акул. Специальными барьерами оборудованы пляжи 20 из более чем 300 объектов размещения, пишут «Известия». Между тем после недавнего ЧП, когда в Хургаде хищница растерзала мужчину, власти страны закупили спутниковые датчики слежения за морскими обитателями. Их планируют установить на спины крупных особей из тех, что водятся в Красном море. Это тигровая, длиннокрылая и акула мако. Предполагается, что так можно будет отследить нахождение хищников и вовремя принять меры.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Но эффективность этой меры сомнительна, говорят специалисты. Как, впрочем, и надежность подводных сеток. Однако российских туристов опасность не пугает, рассказала директор по продвижению группы компаний «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко: «Установка сеток для египетского рынка является достаточно сложным процессом, поскольку во многих местах имеются пирсы для причала яхт и действуют различные экологические ограничения. Доля отелей с оградительными сетками в Хургаде не превышает 10%, но самые популярные объекты размещения, как правило, ими обладают.

После инцидента с российским туристом не было зафиксировано аннуляции по ранее приобретенным турам в Египет. Также не снизился спрос на направления, которые входят в топ-3 по объемам продаж на этот летний сезон. Практически половина всех наших туристов планирует отдых в Шарм-эш-Шейхе, примерно 40% отправятся в Хургаду».

Могут ли власти Египта обеспечить безопасность туристов в воде

Ихтиологи говорят, что акульи сетки нельзя считать надежной защитой от морских хищников. Кроме того, это довольно дорого и доступно не всем отелям, отметил генеральный директор компании «БиоМар», кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский: «Как нужно ставить такие сети? Необходимо, чтобы они были везде на поверхности, не были притоплены между поплавками. На глубине они должны прилегать к рельефу дна, что не всегда возможно.

Надо понимать, что это пляж, и его нужно отгородить хотя бы на расстоянии 100 м от берега или 50 м, и вот вам километр этой сети. Технически это возможно, но могут быть проблемы, например, будут путаться какие-то животные, рыбы. Кроме того, вы можете наступить на морского ежа, столкнуться с цианеей, муреной, если вам очень нравится нырять. Мурена может здорово укусить.

Вы имеете все шансы наколоться на крылатку — тоже будет очень больно и обидно. Существует множество опасных животных, и к этому надо быть готовым.

Что касается способов защиты от акул, в течение длительного времени применялись разные способы отпугивания — и окрашивание воды, и какие-то запахи, и что-то еще. Отдыхающие должны пройти какой-то инструктаж об опасных животных. Другое дело, что все обычно это игнорируют, всем хочется на пляж, все считают, что они купаются в бассейне. Нет, они купаются в дикой природе».

8 июня в Хургаде в результате нападения акулы погиб 23-летний Владимир Попов из Архангельской области. Трагедия случилась у пляжа Dream Beach. Местные спасатели на лодке пытались помочь, но хищница за считанные секунды утащила мужчину под воду. Особь выловили и уничтожили. Сейчас в генконсульстве России в Хургаде уверяют, что отдых в Египте безопасен.

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Светлана Белова

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