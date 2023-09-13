Добыли без прибыли

Финансовые показатели организаций Удмуртии ухудшились в первом полугодии 2023 года в сравнении с прошлогодними цифрами. Согласно данным Удмуртстата, сальдированный финансовый результат уменьшился на 31%. Прибыльность организаций в добывающих отраслей уменьшилась в 10 раз, однако в обрабатывающих производствах увеличилась в 2 раза. Эксперты отмечают в качестве основных факторов влияния рост объема гособоронзаказа и падение цен на нефть.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным Удмуртстата, сальдированный финансовый результат организаций (из объема прибыли всех компаний, сработавших в плюс, вычитают объем убытков компаний, ушедших в минус) составил 30,1 млрд руб., что на 31% ниже этого показателя год назад. 77% компаний республики в этот период получили прибыль в объеме 34,5 млрд руб, 23% — убыток в размере 4,3 млрд руб. Объем убытка в сравнении с первым полугодием 2022 года уменьшился почти на 20%. Соответственно на финансовый результат большее влияние оказывало сокращение прибыли.

По видам экономической деятельности наибольший рост финансового результата произошел в обрабатывающих производствах — в 2 раза — до 20,2 млрд руб. Эти отрасли вышли на первое место в регионе по абсолютным цифрам.

Предприятия по добыче полезных ископаемых, лидировавшие в прошлом году, показали падение финансового результата в 10 раз — до 2,5 млрд руб.

Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и охота немного снизили объемы прибыли — при этом их финансовый результат в первом полугодии оказался выше, чем у добывающих отраслей, — 2,7 млрд руб. Сфера розничной и оптовой торговли, а также ремонта автомототехники получила финансовый результат в размере 2,3 млрд руб., что почти на 600 млн руб. меньше, чем год назад. Прибыльность деятельности по обеспечению электроэнергией, газом и паром улучшилась с 0,6 до 1 млрд руб.

По объемы выручки также лидировали обрабатывающие производства. В целом она составила 185 млрд руб. Предприятия по добыче полезных ископаемых, хоть и показали падение прибыльности своей деятельности, заняли второе место по выручке со 140 млрд руб. Рентабельность в обрабатывающих отраслях оценивается на уровне 14,8%, в добывающих — 2%.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов отмечает, что на показатели добывающих отраслей повлияли санкции, ограничения в поставках нефти за рубеж и необходимость уменьшать собственную маржу из-за снижения закупочных цен.

«Таким образом, доходы нефтяных компаний уменьшились, так как частью выручки приходится делиться с теми, кто содействует поставкам за рубеж, а также из-за необходимости определенную долю оставлять на рубежом при расчетах. Расходы же наоборот из-за этой ситуации растут»,— говорит эксперт.

Улучшение финансовых показателей обрабатывающих производств во многом связано с увеличением объемов гособоронзаказа, считает господин Галиахметов. Предприятия ОПК в Удмуртии полностью обеспечены финансированием, расходы компенсируются собственными резервами заводов. Отрасль АПК тоже показывает относительную стабильность, государственная поддержка сельхозпредприятий не уменьшается, поэтому особых проблем селяне не испытывают, поясняет эксперт.

Столь противоречивое изменение финансовых показателей предприятий Удмуртии может быть связано с действием четырех факторов, говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Во-первых, из-за западных санкций могли возникнуть сложности со сбытом нефти на европейском направлении и его переориентацией на азиатское. Во-вторых, могли появиться трудности с продажами остальных видов полезных ископаемых, добываемых в регионе, однако здесь речь скорее шла о внутреннем рынке, нежели об экспортных поставках»,— указывает господин Хазанов.

Третьим фактором, по его мнению, стал уход из России иностранных конкурентов, поэтому предприятия обрабатывающих отраслей почувствовали себя лучше и стали занимать освобождаемые ими ниши. Также мог увеличиться государственный оборонный заказ, потянувший за собой увеличение загрузки и, соответственно, выручки ряда машиностроительных заводов региона. Поэтому добывающий сектор оказался в минусе, тогда как обрабатывающий в плюсе, добавил эксперт.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал говорит, что хороший результат обрабатывающей отрасли показывают — это очень позитивная тенденция, потому что это как раз отрасли, которые создают добавленную стоимость и обеспечивают поставки конечной продукции. «Это значит, что идут вложения в основные фонды, модернизацию. И это говорит также о выходе на новый рынок»,— отметил эксперт.

Михаил Красильников

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