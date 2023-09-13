В Краснодаре выставили на продажу мебель и технику Пашковского хлебозавода

Мебель, предметы интерьера, бытовую технику и оборудование ООО «Пашковский хлебозавод» выставили на торги за 6,2 млн руб. Информация об этом содержится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

В лот включены 730 позиций. В списке — хрустальная ваза и картина из кабинета руководителя, чайник и вешалка из приемной, газовая плита и вытяжка из пиццерии, а также глобус-бар для напитков, автоклавы, кондиционеры, камеры видеонаблюдения, мойки, морозильные камеры, телевизоры, тестомесительные машины, шкаф и пр.

Согласно данным из системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пашковский хлебозавод» зарегистрировано в августе 2008 года в Краснодаре. Основным видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Руководителем указан Владимир Зюрин, бенефициаром — депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Харламов (55% в уставном капитале). Господин Харламов также является председателем совета Краснодарского крайпотребсоюза. Совладелицей Пашковского хлебозавода указана Татьяна Харламова с долей 45%. Выручка компании по итогу 2021 года составила 20,6 млн руб., убыток — 13,9 млн руб.

В марте 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Пашковский хлебозавод» банкротом по заявлению предпринимателя Данила Ярославцев. Задолженность завода составляла 11,5 млн руб.

О тяжелом финансовом состоянии предприятия стало известно в апреле 2021 года. Экс-глава Краснодара Евгений Первышов поручил в недельный срок разработать план спасения стратегического предприятия.

Хлебозавод был построен на окраине станицы Пашковской в 1935 году. Ассортимент предприятия в лучшие годы составлял более 100 наименований хлебобулочных изделий.

Наталья Решетняк

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