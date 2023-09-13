Дело об отравлении учеников в школьной столовой в Петербурге дошло до суда

Кировский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) в отношении АО «Комбинат питания "Кировский"», чьей продукцией отравились ученики школы № 608.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, 11 сентября в отношении ответчика была проведена внеплановая проверка, в ходе которой выявили множество санитарных нарушений. Со слов персонала, для изготовления продукции использовалось яйцо ООО «Птицефабрика Пошехонская», находящееся на временном аресте.

К производству материалы пока не приняты, уточнили в пресс-службе судов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после приема пищи в школе № 608 Кировского района города в больницу попали 13 несовершеннолетних. В общей сложности в учебном заведении было зафиксировано 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учеников. За питание в школе отвечает АО «Комбинат питания "Кировский"».

Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

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