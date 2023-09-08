В Петербурге возбудили дело после госпитализации школьников с кишечной инфекцией

Уголовное дело возбуждено по факту госпитализации учащихся одной из школ Кировского района Санкт-Петербурга, где были выявлены случаи острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СКР по Петербургу.

Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей) по результатам доследственной проверки.

Уточняется, что следователи совместно с сотрудниками городского Роспотребнадзора осмотрели место происшествия. Сейчас выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, повлекшие за собой отравление, а также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после приема пищи в школе № 608 Кировского района города в больницу попали 13 несовершеннолетних. В общей сложности в учебном заведении зафиксировано 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учеников. За питание в школе отвечает АО «Комбинат питания "Кировский"».

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