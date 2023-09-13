Пермские застройщики заплатили по «социальным» соглашениям в городской бюджет свыше 570 млн рублей

Как сообщил 13 сентября на пленарном заседании XVII Камского форума профессионалов рынка недвижимости новый глава города Эдуард Соснин, в бюджет города поступило более 570 млн руб. по «социальным» соглашениям с девелоперами. Согласно презентации мэра, по плану в городскую казну в рамках соглашений должно поступить 1,2 млрд руб. Напомним, что сейчас за превышение показателей плотности и высотности застройки конкретной территории девелоперы платят в бюджет Перми «социальный взнос». После принятия порядка заключения соглашений о сотрудничестве мэрия подписала со строительными компаниями 8 таких соглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среди подписавших соглашение с администрацией Перми компании группы ПМД. Девелопер ранее заключил соглашения по развитию социальной инфраструктуры при возведении ЖК на проспекте Парковый, 56 («Грин парк»), на ул. Уинской, 2 у Сада соловьев и на ул. Трамвайной, 27. Также заключила такое соглашение с властями «Орсо групп» - в рамках возведения ЖК «Маасдам» на ул. Теплогорской, ПЗСП – по нескольким своим комплексам на ул. Автозаводской, 5, ул. Танцорова, 96. Девелопер «Мегаполис» заключил соглашение для освоения квартала №272 (бывшая IV очередь ЖК «Арсенал»).

Девелоперы, желающие превысить на конкретных территориях предельные параметры по высотности и плотности домов, подписывают с мэрией Перми соглашения о финансировании строительства соцобъектов – детсадов, школ. В обмен на превышение показателей высотности и плотности застройки компании вносят в бюджет благотворительный платеж в размере 4 тыс. руб. за 1 кв. м. Изменения в Правила землепользования и застройки, ограничивающие плотность и высотность строительства в районах Перми, власти утвердили в 2019 году. В конце 2021 года региональные власти утвердили изменения в ПЗЗ, позволяющие без заключения соглашений строить более высокие дома, преимущественно в спальных районах при выполнении определенных условий.