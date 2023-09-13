«Эталон» построит в Ленобласти завод по производству конструкций для модульного строительства

Группа «Эталон» построит новый производственный комплекс объемно-блочных конструкций (ПК ОБК) в индустриальном парке Горелово в Ленинградской области. Его продукция предназначена для строительства жилых и общественных зданий по технологии модульного домостроения, сообщили в пресс-службе компании.

Проектная мощность комплекса составит до 1 000 объемно-блочных конструкций в год. Инвестиции в проект эксперты оцениваются в 600 — 700 млн рублей.

Завершить строительство основного корпуса планируют в 2024 году. В начале 2025 года на базе комплекса появится железнодорожная инфраструктура и территория для временного хранения и отгрузки готовой продукции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что группа «Эталон» увеличила в первом полугодии объемы реализации недвижимости на 28%.

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