В пробке у Крымского моста с обеих сторон застряли 602 автомобиля

Проезда через Крымский мост с обоих направлений ожидают 602 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

Со стороны Тамани, согласно данным на 17:00, в пробку попали 135 транспортных средств, со стороны Крыма — 435. Ожидание проезда достигает двух часов.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», протяженность затора со стороны Керчи достигает около 3,5 км, со стороны Кубани — 1,3 км.

За минувшие сутки движение по Крымскому мосту приостанавливали дважды. Проезд полностью открыли 13 сентября в 14:30.

Анастасия Донскова

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