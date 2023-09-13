Движение автотранспорта на Крымском мосту восстановили после временного закрытия. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проезд по мосту был закрыт 13 сентября с 11:00. О причинах меры не сообщалось, однако людей, находящихся в зонах досмотра и непосредственно на мосту попросили сохранять спокойствие.

Накануне в оперштабе сообщили о приостановке движения в 02:46. Менее, чем через час проезд открыли. Пробок и затруднений в проезде к Крымскому мосту за текущий день не зафиксировано.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram