«Впереди тектонические изменения»

Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России до 15 марта 2024 года. При этом из списка исключены четверо граждан страны — бизнесмены Григорий Березкин, Александр Шульгин и Фархад Ахмедов, а также полковник Георгий Шуваев, который погиб в ходе СВО осенью 2022 года. Тем временем известный российский предприниматель Петр Авен дал очередное большое интервью, где также развил тему санкций и перспектив отношений России и Запада. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отечественному бизнесу предстоит сделать непростой выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Предприниматель Петр Авен дал большое интервью латвийскому сетевому ресурсу Baltic News Network, где подробно рассказал о том, как он любит Латвию, что любезно предоставила ему и его семье гражданство. Видимо, в качестве основного тезиса следует выделить пассаж на тему солидарной или совместной ответственности.

«Я не понимаю, что именно означает "солидарная (или совместная) ответственность". Я, конечно, чувствую ответственность за все, что происходит в стране, гражданином которой я являюсь, где я живу и долгое время работал, в том числе и в правительстве»,— заявил Авен.

Вероятно, речь идет о России. Причем насчет того, живет или нет, вопрос, судя по всему, спорный. Здесь вспоминается другая цитата — из знаменитого фильма «Берегись автомобиля»: «Он, конечно, виноват… Но он не виноват!» Я не знаю, что такое солидарная ответственность, тем не менее чувствую некую другую — абстрактную ответственность, причем непонятно за что.

В последнее время в Латвии активно обсуждают, не лишить ли Петра Олеговича гражданства. И от этого он явно не в восторге. Было много других буквально кричащих его выступлений, мол, нельзя этого делать просто категорически. Не секрет, что российские бизнесмены сейчас активно занимаются снятием с себя западных санкций.

Кто-то публично осуждает действия России на Украине, кто-то подает соответствующие иски в европейские суды и даже выигрывает их. Но четкой формулы, списка действий, как выйти из-под рестрикций, нет.

Даже публичное осуждение Российской Федерации и самые конкретные формулировки о том, что такое солидарная ответственность, не дают никаких гарантий, равно как и аргументы в судах. Это и понятно — сознавать ответственность можно или искренне, ничего не прося взамен, или вообще никак. В противном случае это не раскаяние, а, того хуже, циничный расчет. Впрочем, мы здесь не для того, чтобы рассуждать или давать советы.

Вот только что во Владивостоке президент Владимир Путин как раз затронул данную тему пожеланием здоровья сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу, который, как известно, объявил себя израильским бизнесменом из Казахстана, что выступает за мир во всем мире. Понятно, что свой выбор он сделал. И остальным предлагается сделать то же самое.

Президент им так и говорит: не наступайте постоянно на одни и те же грабли — возвращайтесь и вкладывайте деньги здесь, в РФ. Причем речь об этом идет очень давно, призывы звучали до всяких событий, которых никто тогда и предвидеть не мог. И вот до сих пор не прислушиваются.

Между тем все идет к тому, что выбор делать все-таки придется. Сидеть на двух стульях до бесконечности невозможно. Думали, что все само как-то рассосется, но не рассасывается. Надолго, похоже, вся эта история. И дальше последуют тектонические сдвиги. Здесь и передел собственности, и не раз уже упомянутая деприватизация, и многое другое, чего мы пока не видим. Старый мир постепенно становится историей, и вместо него рождается новый — проступают его контуры. На этом, наверное, следует остановиться, а то мало ли куда так можно зайти.

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