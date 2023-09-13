Холдинг «Дело» выкупит 25% акций зернового терминала КСК в Новороссийске

Группа компаний «Дело», занимающаяся морскими грузоперевозками, готовится выкупить 25% плюс 1 акцию зернового терминала КСК в Новороссийске у трейдера Cargill. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

По заявлению председателя совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева, по сделке проведен ряд переговоров, вся документация уже согласована и находится на рассмотрении в правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Сумма сделки не раскрывается.

Холдинг «Дело» продал блокирующий пакет акций терминала Cargill в 2013 году. Оборот терминала достигал 20% от показателей всех аналогичных активов трейдера.

«После начала боевых действий на Украине мировые зерновые трейдеры постепенно начали сворачивать бизнес в России, а в текущем сельхозсезоне они полностью прекратили экспорт зерна из страны»,— сообщает издание.

Cargill появилась на рынке РФ в 1991 году. Компания занимается экспортом зерна, поставками продуктов продовольствия в сети ресторанов и других товаров, в том числе энергетического комплекса.

Анастасия Донскова

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