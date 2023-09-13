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Нижегородская область получит 190 млн рублей на ремонт учреждений культуры

Более 190 млн руб. получит Нижегородская область на ремонт и строительство учреждений культуры в 2024 году. Финансирование увеличено вдвое по сравнению с уровнем 2023 года, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, на выделенные средства планируется отремонтировать Нижегородский театр кукол, Дворец культуры и спорта в Чкаловске, детскую школу искусств в селе Линда городского округа Бора.

Средства на ремонт и строительство поступят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура».

Елена Ковалева

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