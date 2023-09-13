В Воронежской области проведут кампанию по профилактике сибирской язвы

После появления нескольких очагов сибирской язвы в Воронежской области пройдет масштабная прививочная кампания по профилактике сибирской язвы у животных. Как сообщили в правительстве региона, все производители мяса и молока любых форм собственности, в том числе фермы и владельцы подсобных хозяйств, смогут бесплатно привить все поголовье.

По словам зампреда правительства Виктора Логвинова, в ходе проверок подворий в Воронежской области обнаружили 6804 неучтенных сельскохозяйственных животных. Проверки будут идти до конца октября. Власти также планируют продолжить мониторинг продающих мясо торговых организаций. Контроль перемещения животных будут осуществлять мобильные посты ДПС на въезде в регион.

С конца лета в Воронежской области выявили несколько очагов сибирской язвы. 21 августа с инфекцией в больницу попал житель Панинского района, контактировавший с заболевшей коровой. Как выяснилось позже, животное было не учтено, его не прививали. Мужчина продолжает лечение до сих пор. Зараженное мясо, которое он успел продать, попало на рынок в центре Воронежа, из-за чего в городе ввели карантин. 1 сентября ограничительные мероприятия сняли.

7 сентября новый очаг сибирской язвы выявили на пастбище молочной фермы в Богучарском районе. Из района на данный момент госпитализированы девять человек, у восьми лабораторно подтверждена сибирская язва. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Как пишет РИА «Воронеж», 625 кг опасного мяса, которое было продано пяти гражданам из нового очага сибирской язвы, выявлено и уничтожено.

Сергей Толмачев, Воронеж