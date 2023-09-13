«Спрос на игровой контент из России будет продолжать расти»

Краснодарская студия разработчиков компьютерных игр Vision Forge опубликовала трейлер с геймплеем нового хоррор-шутера Pine Harbor. Выход ролика был анонсирован в апреле текущего года и запланирован на май, однако потенциальные игроки смогли увидеть первые кадры игры только осенью. О том, с какими трудностями сталкиваются российские представители игровой индустрии в современных реалиях и насколько будущий продукт краснодарских игроделов может быть востребован на рынке — «Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор российского объектного хранилища Platformcraft Антон Аплемах.



Антон Аплемах

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«С уходом зарубежных конкурентов и онлайн-сервисов для распространения игр, российские разработчики смогли по-настоящему раскрыть свой потенциал. Деплой иностранных продуктов на нашем рынке стал крайне затруднительным, и отечественные компании начали активно занимать освободившуюся нишу.

Игровой рынок продолжает пополняться продуктами от российских разработчиков. Одни из самых популярных игр от наших разработчиков — это “Танки Онлайн”, UntilWeDie, EscapeFromTarkov. И, конечно же, AtomicHeart, которую назвали одной из лучших игр 2023 года.

Но даже она столкнулась с рядом сложностей, особенно при распространении игры. Низкая скорость раздачи через VKPlay была связана с недостатком CDN-узлов и достаточных мощностей. И вообще проблема с пиковыми нагрузками была и остается главной проблемой для игровых компаний.

Как только выпускается новый контент или патч, нагрузка на сервер и инфраструктуру компании увеличивается в разы. Снижение производительности, задержки в доступе или сбои негативно сказываются на лояльности и количестве пользователей.

Для поддержки адекватной скорости компании вынуждены вкладываться в инфраструктуру. Но российские разработчики сталкиваются и с другими трудностями. Среди них нехватка инвесторов и ограничение финансовых ресурсов для быстрой реализации игрового проекта, высокая конкуренция с крупными международными компаниями, у которых есть ресурсы и “имя”, ограничения в закупке игрового оборудования, технологий и иностранного программного обеспечения, недостаток квалифицированных специалистов для разработки игр, кражи и пиратское распространение игр.

Чтобы решить эти проблемы игровые компании прибегают к масштабируемой облачной инфраструктуре, найму удаленных программистов и разработчиков, приобретению отечественных аналогов зарубежного ПО, финансированию из фондов развития видеоигровой индустрии и специализированным решениям для защиты контента от кражи.

Тенденции показывают, что спрос на игровой контент из России будет продолжать расти в будущем. Уверены, что отечественные разработчики привнесут в игровую индустрию еще немало интересных проектов».

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