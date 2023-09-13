Треть сделок на первичном рынке жилья в петербургской агломерации приходится на Ленобласть

Каждая третья квартира на первичном рынке петербургской агломерации покупается в Ленобласти. За два года доля сделок, приходящихся на жилые комплексы за пределами города, выросла на 6 процентных пунктов. Такие цифры приводят аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Еще в первом полугодии 2021 года из 41,02 тыс. ДДУ на Ленобласть приходилось только 10,5 тыс. (26% от общего объема сделок). В первом же полугодии 2023 года в целом по агломерации было куплено 27,2 тыс. квартир, из них 8,64 тыс. находятся в области (32%).

При этом смещаются интересы в Ленобласть и у девелоперов. Это демонстрируют, в частности, сделки по покупке участков для дальнейшего возведения на них жилья. К примеру, только в 2022 году московский девелопер ГК «А101» приобрел в регионе в общей сложности около 900 га (в деревне Корпикюля Гатчинского района, в Лаголово Ломоносовского района и во Всеволожске). А группа «Самолет» стала владельцем более 80 га в Новосаратовке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что кадастровая стоимость многоквартирных домов в Петербурге выросла на 60%.

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