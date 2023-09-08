Кадастровая стоимость многоквартирных домов в Петербурге выросла на 60%

СПб КБУ «Кадастровая оценка» обнародовало новый отчет о кадастровой стоимости недвижимости, расположенной на территории Санкт-Петербурга. На документ обратил внимание «РБК».

В отчете заново оценены 3, 4 млн объектов, в том числе более 128 тыс. зданий, 16 тыс. сооружений, 2,6 млн жилых помещений и 587 — нежилых. Суммарно они подорожали на 54,7 млрд рублей.

Так, кадастровая стоимость многоквартирных домов выросла на 60%, малоэтажная застройка, ИЖС и коттеджи подорожали на 77,9%, административные и бытовые объекты — на 122,7%.

Стоимость объектов коммерческого назначения повысилась на 93,4%, производственного — на 85,4%.

Наиболее значительно изменилась стоимость в категориях «Объекты, предназначенные для хранения транспорта» и «Объекты с индивидуальным подбором УПСС» от 147.9% до 888.3%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на жилье в новостройках за лето вырос на 58%, срок принятия решения о покупке сократился до двух-трех недель.

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