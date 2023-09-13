Петр Авен пожаловался на отсутствие четких критериев выхода из-под санкций

Бывший совладелец «Альфа-групп» Петр Авен, который последнее время проживает в Латвии, заявил об отсутствии четких критериев исключения лиц из санкционных списков ЕС и США. По его словам, авторы санкционного списка задумывали его как «настоящее наказание», которое должно «создавать стимулы для "хорошего поведения"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Авен в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Петр Авен в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В интервью Baltic News Network (BNN) господин Авен назвал одним из недостатков этой системы отсутствие критериев, по которым на человека накладывают персональные санкции. «Например, одна из причин введения санкций — встреча с президентом Путиным. Однако, например, Меркель и Эрдоган встречались с президентом Путиным гораздо чаще, чем любой российский бизнесмен. Так почему же их нет в санкционном списке?» — сказал бизнесмен.

Петр Авен также сравнил введение санкций с временной конфискацией имущества, которая происходит без судебной процедуры. По его словам, «это практика чисто политических решений», эквивалентная институту «лишенцев» в СССР.

Кроме того, бизнесмен посчитал несправедливым включение его самого и его партнеров из совета компании «Альфа-групп» в санкционный список. Как сказал господин Авен, основой для введения персональных ограничений послужили статьи в таблоидах.

Мнения оппозиционера Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом), нобелевского лауреата Дмитрия Муратова (признан в РФ иностранным агентом) и центра «Мемориал» (организация признана в РФ иностранным агентом, ликвидирована по решению Верховного суда), которые, по словам Петра Авена, выступили в защиту бизнесменов, были проигнорированы.

В конце февраля 2022 года Петр Авен попал под санкции Евросоюза. 11 августа его и еще трех основателей «Альфа-групп» внесли в санкционный список США. Последнее событие может стать формальным поводом для возникновения дальнейших проблем господина Авена в Европе, где он в 2016 году получил гражданство Латвии.

Подробнее — в тексте «Ъ» «"Насильно мил не будешь"».

Петр Бузлаев