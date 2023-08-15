«Насильно мил не будешь»

«Считаю Латвию своим домом», — Петр Авен выпустил специальное заявление в ответ на призывы проверить правомочность получения им гражданства страны. Российский предприниматель получил латвийский паспорт семь лет назад. На днях он попал под блокирующие санкции США. Именно это может стать формальным поводом для начала дальнейших неприятностей бизнесмена в Европе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Авену, как и многим другим, предлагают сделать непростой выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Петр Авен и Михаил Фридман вновь попали в заголовки новостей. Похоже, у них опять неприятности. Предприниматели совместно с бывшими партнерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым попали под американские санкции. Под санкциями европейскими, а также британскими, они уже находятся и ведут тяжелые бои, чтобы из-под них выйти. Есть определенные успехи, но в целом получается не очень.

И вот к Европе добавился еще и Минфин США, который считает, что указанные граждане ведут бизнес в Российской Федерации и связи с ней не утратили. И даже способствуют импортозамещению. Это есть основания для рестрикций. Но вот, как оказывается, и это еще не все. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш недвусмысленно намекнул: а не пора ли нам лишить гражданства господина Авена? По крайней мере, неплохо бы проверить, насколько обоснованно он его получил.

Петр Олегович по этому поводу выпустил специальное заявление о том, что считает Латвию своим домом, является ее налоговым резидентом, семья его там проживает. Сын с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба. Что касается бизнеса, за который его так преследуют, он с ним расстался. Почти — остались лишь технические моменты. Такой вот трогательный рассказ.

Как мы знаем, буквально только что один из создателей «Яндекса» Аркадий Волож осудил все происходящее вокруг Украины и, собственно, перестал быть российским бизнесменом. Ранее аналогичным образом поступил Олег Тиньков. С последнего уже фактически сняли санкции. Нетрудно догадаться, что Авен, Фридман и другие понимают, где находится ключ к решению их проблем, но не пользуются им. По крайней мере, в данный момент. Выжидают, используют справедливые, как считается, европейские суды.

При этом можно было бы хлопнуть дверью и красиво вернуться в Россию. Раз вы нас не любите — насильно мил не будешь. Оставайтесь, проживем без вас на родине, инвестируем в ее развитие, тем более возможности соответствующие открываются: иностранцы уходят, места освобождаются.

Но ничего похожего мы не наблюдаем. Вместо этого есть вселенский плач о том, что приходится самому в английском доме убираться, или вот сын — уже фактически латыш. Как его бросить?

И вот так кажется, что выбор уважаемым господам придется рано или поздно сделать. Очень не хочется об этом думать. Неприятно все это, но ничего не поделаешь.

Это во-первых. А во-вторых, Запад загнивает на глазах, но, как видно, не все бывшие и действующие соотечественники так считают. Как бы для одних он загнивает, а для других вроде бы и не очень. Приходится терпеть страшные невзгоды, чтобы там остаться.

Но есть, как говорится, и хорошие новости. Премьер Кариньш уходит в отставку — по неким своим причинам. Так что, может быть, все еще у господина Авена как-нибудь да образуется.

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