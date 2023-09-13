В Оренбурге расследуют гибель четырех человек

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) в Оренбурге после обнаружения четырех трупов. Силовики нашли тела в среду в жилом доме по ул. 75 линия. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК по Оренбургской области

«Обнаружено тело 48-летней хозяйки дома, а также трех ее знакомых в возрасте от 23 до 56 лет, без видимых признаков насильственной смерти»,— говорится в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия. После этого будут назначены соответствующие экспертизы. Они позволят установить причины смерти погибших.

Ранее уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено после обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Оренбуржье. По подозрению в преступлении была задержана его мать.

Георгий Портнов